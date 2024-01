ENGlobal Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Englobal wird der 7-Tage-RSI momentan bei 55,56 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Englobal-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 65,99 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Des Weiteren ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Das aktuelle KGV von Englobal beträgt 159, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung rund um Aktien verstärken oder verändern. Bei Englobal wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, und daher ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Stimmungsbild.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.