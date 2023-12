ENEL Societa per Azioni Aktie: Was soll die Aufregung?

Die aktuelle Dividendenrendite von Enel Spa beträgt 5,29 %, was einen Mehrertrag von 5,29 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Stromversorger bedeutet. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enel Spa liegt bei 29, während vergleichbare Unternehmen in der Stromversorger-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Aktie daher als neutral eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Enel Spa-Aktie liegt für die letzten 7 Tage bei 50, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 34,82, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Enel Spa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,05 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6.721 EUR liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Enel Spa-Aktie sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht eine positive Bewertung.

Sollten ENEL Societa per Azioni Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich ENEL Societa per Azioni jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen ENEL Societa per Azioni-Analyse.

ENEL Societa per Azioni: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...