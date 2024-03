ENCE Energia y Celulosa Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die technische Analyse der Ence Energia Y Celulosa zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2,818 EUR um -2,83 Prozent vom GD200 (2,9 EUR) entfernt ist. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,84 EUR, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Ence Energia Y Celulosa zeigt sich insgesamt eher neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Internet ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten auf eine mittlere Aktivität hin, während die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Veränderungen zeigt. Somit wird auch hier die Aktie von Ence Energia Y Celulosa mit "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Ence Energia Y Celulosa auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Ence Energia Y Celulosa-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in verschiedenen Bereichen der technischen Analyse.