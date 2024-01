ENCE Energia y Celulosa Aktie: Es geht auch anders!

Die Aktie von Ence Energia Y Celulosa wird anhand verschiedener Bewertungsfaktoren analysiert. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine normale Aktivität, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso erfährt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs mit 3,05 EUR und der aktuelle Kurs mit 2,832 EUR verglichen. Die Distanz zum GD200 beträgt -7,15 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt einen Abstand von -2,01 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Einschätzung der Stimmung der Anleger basiert auf der Beobachtung sozialer Plattformen, die neutral ausfällt. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert werden, sind größtenteils neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird für Ence Energia Y Celulosa auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Sowohl der 7-Tage-RSI (53,44 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (56,86 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Damit wird die Aktie von Ence Energia Y Celulosa insgesamt als "Neutral" bewertet.