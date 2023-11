ENCAVIS hält an Jahreszielen fest: Aktie reagiert positiv auf bestätigte Prognose

Trotz gestiegener Energieproduktion erzielte Encavis in den ersten neun Monaten nahezu konstante Umsatzzahlen.

Die Energiewende in Deutschland ist in vollem Gange und Unternehmen wie Encavis spielen eine wichtige Rolle dabei. Der Wind- und Solarparkbetreiber konnte in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres trotz einer höheren Produktion einen nahezu gleichbleibenden Umsatz erzielen. Die Erfolge des MDAX-Unternehmens werden sowohl von Experten als auch von Investoren mit großer Aufmerksamkeit verfolgt.

Im Zeitraum von Januar bis September dieses Jahres konnte Encavis einen Umsatz von 356 Millionen Euro erzielen, fast auf dem Niveau des Vorjahres. Trotzdem ging das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 9 Prozent auf 246 Millionen Euro zurück und die entsprechende Marge sank um 7 Punkte auf 69 Prozent. Der Grund hierfür liegt in der erstmaligen Einbeziehung des Dienstleistungsgeschäfts der Stern Energy in die Konzernzahlen. Da dieses ein geringeres Ergebnis als die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien aufweist, war dieser Rückgang zu erwarten. Experten hatten im Konsens mit Encavis gerechnet und einen EBITDA von 243 Millionen Euro prognostiziert.

Neben dem EBITDA ging auch das operative EBIT um5 Prozent auf 159 Millionen Euro zurück, während das operative Konzernergebnis sich leicht von 86,9 auf 88,6 Millionen Euro erhöhte. Ein solides Ergebnis, das von Veränderungen im Marktumfeld beeinflusst wurde, sich aber dennoch im Rahmen der Erwartungen bewegt.

Der Vorstand von Encavis hält trotz der aktuellen Entwicklung an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest. Für 2023 erwartet das Unternehmen einen leichten Rückgang der Umsatzerlöse auf etwas mehr als 460 Millionen Euro. Nach Abzug der Strompreisbremsen bleiben davon 440 Millionen Euro übrig. Auch beim operativen EBIT rechnet der Konzern mit einer leichten Verringerung auf mehr als 185 Millionen Euro, im Vergleich zu 198,3 Millionen Euro im Jahr 2022.

Encavis setzt weiterhin auf Nachhaltigkeit und langfristige Stabilität. Mit einem klaren Blick für zukunftsweisende Entwicklungen positioniert sich das Unternehmen als wichtiger Akteur im Energiewendemarkt. Investoren können auf eine solide und verantwortungsbewusste Unternehmensführung vertrauen und sich auf eine vielversprechende Rendite freuen. Encavis bleibt auch in Zukunft ein Unternehmen, das es zu beobachten gilt.

Nachricht im Orginal