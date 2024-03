ENCAVIS im Fokus von KKR: Übernahmegespräche sorgen für Aufsehen

ENCAVIS bestätigt: Übernahmegespräche mit US-Gigant KKR – Wind- und Solarparkbetreiber im Fokus der Finanzwelt.

Die deutsche Energiebranche bleibt weiterhin im Fokus der internationalen Investoren. Der Wind- und Solarparkbetreiber ENCAVIS hat Gespräche mit dem US-Finanzinvestor KKR bestätigt, die möglicherweise zu einer Übernahme führen könnten. Dies gab das Unternehmen am Mittwochabend bekannt.

Laut ENCAVIS befinden sich die Verhandlungen noch in einem sehr frühen Stadium und es gibt keine Garantie für eine tatsächliche Transaktion. Dennoch zeigt das Interesse von KKR an dem deutschen Unternehmen die Attraktivität des hiesigen Energiemarktes für ausländische Investoren.

Der mögliche Deal hat einen Wert von über zwei Milliarden Euro, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Die ENCAVIS-Aktie reagierte daraufhin mit einem Anstieg von über 18 Prozent im regulären Handel. Auch nachbörslich blieb der Kurs auf diesem Niveau. Insgesamt hat die Aktie seit ihrem Höchststand im Januar 2021 jedoch über die Hälfte ihres Wertes verloren, was Teil eines allgemeinen Rückgangs im Bereich der Erneuerbaren Energien ist.

Ein Grund für den Verlust in diesem Sektor ist der Anstieg der Zinsen, der Investitionen in größere Projekte erschwert. Zudem sorgt die Inflation für höhere Kosten. Auch die fallenden Energiepreise haben die operativen Ergebnisse von ENCAVIS belastet, wie die Analysten von Berenberg bestätigen. Das Unternehmen besitzt über 80 Windparks und mehr als 200 Solaranlagen in ganz Europa.

Die Gespräche mit KKR zeigen, dass die deutsche Energiewirtschaft weiterhin eine attraktive Branche für Investoren ist. ENCAVIS ist in diesem Bereich ein bedeutender Akteur und könnte durch eine Übernahme durch einen internationalen Finanzinvestor gestärkt werden. Ein möglicher Deal könnte die Position des Unternehmens auf dem Markt weiter festigen.

