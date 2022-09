ENCAVIS AG ist in den STOXX Europe 600 aufgestiegen

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

Finanztrends Video zu Encavis



mehr >

2022/09/05 Unternehmensnachrichten ENCAVIS ist in den STOXX Europe 600 aufgestiegen Hamburg, 5. September 2022 - Der im MDAX der Deutschen Börse AG notierte Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) ist in den STOXX Europe 600 aufgestiegen. 'Wir freuen uns sehr, dass wir als unabhängiger Stromerzeuger (IPP) mit unserem stetig wachsenden Portfolio an Wind- und… Hier weiterlesen