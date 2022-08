Die ENCAVIS AG erweitert ihr Solarparkportfolio in den Niederlanden um 48 Megawatt

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

Finanztrends Video zu Encavis



mehr >

2022/08/22 Unternehmensnachrichten ENCAVIS erweitert sein Solarparkportfolio in den Niederlanden um 48 Megawatt Hamburg, 22. August 2022 - Der im MDAX der Deutschen Börse AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) notierte Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG hat drei weitere Solarparks in den Niederlanden mit einer Erzeugungsleistung von insgesamt 48 Megawatt (MWp) erworben. Die Solarparks in Dokkum (Erzeugungskapazität von 14… Hier weiterlesen