ENB Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Enb -Pa-Aktie hat in verschiedenen Analysebereichen gemischte Bewertungen erhalten. In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +5,76 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso erhält die Aktie auch für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ein "Gut"-Rating aufgrund einer Abweichung von +5,15 Prozent. Die Relative Strength Index (RSI) Bewertung zeigt eine "Neutral"-Bewertung sowohl für den 7-Tage-RSI (65) als auch den 25-Tage-RSI (35,8). Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung, da in den letzten zwei Wochen keine extrem positiven oder negativen Themen diskutiert wurden.

In der fundamentalen Analyse wird die Enb -Pa-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,32 insgesamt 59 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken" (15,6). Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.