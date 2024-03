ENB Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Enb -Pa, ein Unternehmen aus der Branche Handelsbanken, schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 134,19 Prozentpunkte (4,56 % gegenüber 138,75 %), was die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstuft.

Um die aktuelle Lage zu bewerten, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Enb -Pa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 60,87, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Insgesamt erhält Enb -Pa also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Enb -Pa ist insgesamt neutral, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enb -Pa bei 6 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 34 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Enb -Pa aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.