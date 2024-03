ENB Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Enb-Pa-Aktie beträgt aktuell 52, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und deshalb ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 54,63 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Enb-Pa somit ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite für die Aktie von Enb-Pa liegt derzeit bei 4,56%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 134,2 Prozentpunkten bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enb-Pa liegt derzeit bei 6, was bedeutet, dass die Börse 6,6 Euro für jeden Euro Gewinn von Enb-Pa zahlt. Dies ist 81% weniger als der Durchschnittswert in der Branche, der momentan bei 34 liegt. Aufgrund des niedrigeren KGV wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke für Enb-Pa in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie auf dieser Stufe.

Insgesamt erhält die Aktie von Enb-Pa aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen ein "Neutral"-Rating.