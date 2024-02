ENB Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Enb-Pa schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Mit 4,56 % liegt die Dividendenrendite deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 139,02 %, was die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Enb-Pa ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,6 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,63 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung für Enb-Pa ist überwiegend positiv, wie aus der Analyse sozialer Plattformen hervorgeht. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 14,2 USD der Enb-Pa-Aktie ein "Neutral"-Signal aufweist, da er sich um +2,45 Prozent vom GD200 (13,86 USD) entfernt. Der GD50 liegt bei 14,61 USD, was einem Abstand von -2,81 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Enb-Pa-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.