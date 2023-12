Global Mastermind Capital Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Der Aktienkurs von Walnut Capital hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,9 Prozent verzeichnet. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Walnut Capital um 26,17 Prozent unter dem Durchschnitt (-7,73 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt -8,06 Prozent. Walnut Capital liegt aktuell 25,84 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Walnut Capital untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den vergangenen Tagen haben Nutzer in den sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen zu Walnut Capital diskutiert. Daher wird die Stimmung der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Walnut Capital investieren, können eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erwarten, was 5,92 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die niedrigere Dividende führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Walnut Capital beträgt 1,05, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Abstand zum durchschnittlichen KGV der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 95 Prozent. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Gut" eingestuft werden.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Global Mastermind Capital-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Global Mastermind Capital jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Global Mastermind Capital-Analyse.

Global Mastermind Capital: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...