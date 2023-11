EMvision Medical Devices Aktie: Das ist die Höhe!

Die Emvision Medical Devices-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,45 AUD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 1,625 AUD weicht daher um +12,07 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,58 AUD), so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+2,85 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Emvision Medical Devices-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Emvision Medical Devices war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien deutet auf eine "Gut"-Einstufung hin, ebenso wie die vorherrschenden positiven Themen rund um den Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) für Emvision Medical Devices zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 61,29 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,85 Punkten und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung bezüglich der Diskussionsintensität, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen deutet auf eine positive Änderung hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Emvision Medical Devices.