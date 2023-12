EM Systems Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung des aktuellen Zustands eines Wertpapiers verwendet, um festzustellen, ob es "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Bei Em wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 57,89 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 liegt bei 43,96, was ebenfalls ein "Neutral"-Rating ergibt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von Em von 4,28 JPY eine Entfernung von -74,54 Prozent vom GD200 (16,81 JPY), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 4,31 JPY, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet, da der Abstand -0,7 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Em-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei Em keine signifikante Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating, da auch die Kommunikationsfrequenz keine signifikanten Veränderungen aufweist.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Em eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Auf der Grundlage dieser Stimmungsanalyse erhält Em daher insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.