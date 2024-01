EM Systems Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Einschätzung getroffen werden. Der RSI der Em-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt derzeit 27, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zur Em-Aktie also ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Em in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die jüngsten Äußerungen und Meinungen zeigen, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung, da die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung gering bleibt.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Em-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 16,74 JPY, während der Kurs der Aktie bei 4,38 JPY liegt, was einer Abweichung von -73,84 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses der letzten 50 Tage wird die Aktie hingegen als "Neutral" bewertet, da die Abweichung bei +1,86 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".