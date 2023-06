EM-Power Europe: Enphase Energy und ison launchen ganzheitliche Energielösung

Hamburg (ots) -- Von der Installation der Hardware bis zur Energiemarktintegration werden alle Marktteilnehmer integriert- Produkt kann schnellere Rentabilität von Anlagen ermöglichen- Prosumer-Haushalte von LichtBlick bereits erfolgreich mit Komplettlösung ausgestattetLichtBlick Tochter ison, die als Marktintegrator digital vernetzte Energielösungen entwickelt, und Enphase Energy, globales Energietechnologieunternehmen mit Sitz in Kalifornien und weltweit führender Anbieter von Solar- und Batteriesystemen auf Basis von Mikro-Wechselrichtern, haben gemeinsam ein voll integriertes Energy-as-a-Service-Produkt entwickelt. Die neue Produktlösung funktioniert durchgängig - von der Installation und dem Aktivierungsprozess bis hin zur Integration in den ison Markt mit dynamischen 1/4h-Tarifen auf der Basis echter Smart-Meter-Daten, die in Powercloud ERP verwaltet werden. Der Showcase wird diese Woche auf der EM-Power-Europe in München präsentiert."Wir sehen ein starkes Momentum auf dem Markt für die Integration von Prosumer in ein Energie-as-a-Service-Ökosystem. Im Rahmen unserer Partnerschaft mit Enphase Energy haben wir alle Marktteilnehmer entlang der Wertschöpfungskette eingebunden. Endkund*innen sehen ihre Energie- und damit Kosteneinsparung direkt in der Abrechnungsfunktion ihrer App", erklärt ison-Geschäftsführer Sebastian Mahlow.Amortisationszeit der Anlagen können sich um mehrere Jahre verkürzenison arbeitet mit der Enphase-Hardware und nutzt im Rahmen der Partnerschaft die Home Energy Management Lösung von Enphase, um eine optimierte Steuerung auf Basis von Energiemarktsignalen zu gewährleisten. Sobald die Marktpreise für einen Prosumer-Standort vorteilhaft sind, liefert ison die entsprechenden Signale für Batterie, Wechselrichter, Wärmepumpe oder EV. Das macht sich finanziell für Kund*innen bemerkbar: Werden diese Flexibilitäten genutzt, verbessert sich die Rendite erheblich - um bis zu vier Jahre. Das macht die Hardware deutlich attraktiver."Enphase Energy und ison zeigen, was mit einem vollständig integrierten Ansatz für Hausenergieanlagen möglich ist. Mit unseren branchenführenden Produkten und Dienstleistungen bieten wir Hausbesitzer*innen, Installateuren und Energieversorgern einen maximalen Nutzen. Prosumer mit Enphase-Systemen sind in einem zunehmend demokratisierten Energiemarkt unabhängiger als je zuvor und können sowohl sparen als auch Geld verdienen", sagt Marco Krapels, Vice President of International Sales bei Enphase Energy.Produkt hat bereits Marktreife erlangtIn den vergangenen Wochen wurde die Komplettlösung im Rahmen des LichtBlick Energy-as-a-Service Produktes bei Kund*innen erfolgreich installiert und in Betrieb genommen. Ein Exklusivitätsanspruch besteht nicht, so dass auch andere Hersteller die smarte Lösung künftig nutzen können. "Wir sind überzeugt, dass starke Partnerschaften einen echten Vorteil für die Energiewende im Haushaltsbereich sind und freuen uns auf weitere gemeinsame Integrationen. Keine kleinteiligen Einzellösungen mehr, sondern standardisierte Komplettlösungen aller beteiligten Marktteilnehmer", so Mahlow.Visit ison @EM-Power EuropeEnphase Energy und ison stellen den Showcase auf der EM-Power Europe, die als Teil der Energiefachmesse Intersolar vom 14.-16. Juni in München stattfindet, vor. Am ison Stand (Halle B5 & Stand 658) stehen Exper*innen auch für Interviews zur Verfügung. Bei Interesse bitten wir um vorherige Anmeldung über Formular (http://meet.ison.energy/) oder via contact@ison.energy.Über isonDas Unternehmen ison ist eine 100 Prozent Tochter des Ökostrom-Pioniers LichtBlick und schließt eine technische Lücke, in dem die Energieressourcen im Haus integriert und automatisiert gesteuert werden. Damit verschafft ison Herstellern von Energie-Hardware und Großhändlern Zugang zu den Energiemärkten. Ison kennt und verwaltet alle Details der Energieregulierung und der Messung und aggregiert Energieressourcen unabhängig von der Hardware. Über ein Home Energy Management System stellt ison die Konnektivität zu anderen Geräten im Haus her. Mehr dazu unter https://ison.energy/Über Enphase Energy, Inc.Enphase Energy, ein globales Energietechnologieunternehmen mit Sitz in Fremont, Kalifornien, ist der weltweit führende Anbieter von mikroinverterbasierten Solar- und Batteriesystemen, die es den Menschen ermöglichen, die Sonne zu nutzen, um ihren eigenen Strom zu erzeugen, zu nutzen, zu speichern und zu verkaufen - und das alles mit einer intelligenten mobilen App zu steuern. Das Unternehmen hat die Solarbranche mit seiner auf Mikro-Wechselrichtern basierenden Technologie revolutioniert und baut All-in-One-Solar-, Batterie- und Softwarelösungen. Enphase hat ca. 63 Millionen Mikrowechselrichter ausgeliefert, und ca. 3,3 Millionen Enphase-basierte Systeme wurden in mehr als 145 Ländern eingesetzt. 