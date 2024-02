EMX Royalty Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Tecan Group":

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Emx Royalty liegt bei 33,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, basierend auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 56,72 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt sich, dass Emx Royalty mit einer Rendite von -24,53 Prozent mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -22,65 Prozent, wobei Emx Royalty mit 1,88 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Emx Royalty weist ein KGV von 18,92 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 334,96. Dies führt zu einer Unterbewertung und daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt gemischte Signale. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Bewertungen abgegeben, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass der RSI und RSI25 auf "Neutral" hinweisen, die Aktie im Vergleich zur Branche als neutral bewertet wird, das KGV eine positive Einschätzung liefert und die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft wird.