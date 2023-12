EMX Royalty Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Emx Royalty. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 68,42 Punkte, was darauf hindeutet, dass Emx Royalty derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 52,17, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Somit erhält Emx Royalty insgesamt ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Emx Royalty ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,92 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" als 94 Prozent niedriger bewertet wird. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Emx Royalty beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -3,84 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Emx Royalty eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Emx Royalty bei -9,38 Prozent, was mehr als 2 Prozent über der Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.