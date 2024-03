EMR Unternehmensberatung GmbH: Ihre Entstehungsgeschichte und Zukunft in der Gebäudedienstleistungsbranche

Hamburg (ots) -Arman Eskicioglu ist Geschäftsführer der EMR Unternehmensberatung GmbH, die sich auf Wachstumsstrategien für die Gebäudedienstleistungsbranche spezialisiert. Gemeinsam mit seinem Bruder Atilla Eskicioglu und ihrem Partner Umut Yalcin bietet er maßgeschneiderte Marketing- und Vertriebslösungen im Reinigungssektor an. Mehr über die Entstehungsgeschichte der EMR Unternehmensberatung GmbH und wie diese mit der Erfahrung und dem Erfolg der Gründer verbunden ist, erfahren Sie hier.Die Branche der Gebäudereinigung ist essenzieller Bestandteil unserer Gesellschaft, die entsprechend wertgeschätzt werden muss. Unternehmen sehen sich jedoch zunehmend mit den Folgen undurchsichtiger Gesetzesänderungen und einem Anstieg unqualifizierter Arbeitskräfte konfrontiert. Dies führt zu einer instabilen Umsatzlage und langfristigen Herausforderungen wie steigenden Kosten und Wettbewerbsnachteilen. Angesichts dieser Lage ist es nun entscheidend, die richtigen Mitarbeiter zu gewinnen und sich rentable Aufträge zu sichern. "Wer weiterhin auf traditionelle Methoden setzt, wird es schwer haben, qualifiziertes Fachpersonal zu finden - und die Erfüllung von Aufträgen wird zur Herausforderung", sagt Arman Eskicioglu, Geschäftsführer der EMR Unternehmensberatung."Es ist an der Zeit, umzudenken und sich nicht von der Konkurrenz überholen zu lassen", so der Experte weiter. "In dieser komplexen Umgebung setzen wir uns dafür ein, Unternehmen in der Gebäudereinigungsbranche dabei zu unterstützen, erfolgreich zu wachsen und sich zu etablieren." Die EMR Unternehmensberatung GmbH entstand aus einer anderen Firma und dem Wunsch, etwas in der Branche zu verändern: Atilla Eskicioglu und sein Partner Phillip Geimer gründeten die Mendato GmbH, um die Bedürfnisse in der Gebäudereinigungsbranche zu adressieren. Ihre eigens entwickelte Gebäudereiniger-Software Mendato (http://www.mendato.com) war der Ausgangspunkt für weitere Initiativen: Atilla Eskicioglu erkannte gemeinsam mit seinem Bruder Arman Eskicioglu die Herausforderungen vieler Selbstständiger und gründete die EMR Unternehmensberatung, um diesen zu begegnen. Arman Eskicioglu führte das Unternehmen und setzte seine Online-Marketing-Expertise ein, um die Mitarbeitergewinnung anzugehen. Die beiden Gründer erkannten jedoch, dass Mitarbeitergewinnung nur ein Teilaspekt einer umfassend systematisierten Gebäudereinigung ist. Um ihr Vorhaben ganzheitlich anzugehen, holten sie den Branchenexperten Umut Yalcin ins Boot, der seine 26-jährige Erfahrung und sein Fachwissen einbrachte, um eine systematische Lösung für die Gebäudereinigungsbranche zu schaffen.Vielfältige Expertise und Erfahrung: Die Entstehung der EMR UnternehmensberatungAtilla und Arman Eskicioglu verfügen gemeinsam mit Umut Yalcin über vielfältige Hintergründe, die ihre Expertise in unterschiedlichen Bereichen prägten. Umut Yalcins Vater gründete vor 30 Jahren die Gebäudereinigung Richtig Sauber Service-Partner (https://www.richtigsauber.de/). Davon inspiriert, erkannte Umut Yalcin früh das Potenzial dieser Branche. Er erwarb nicht nur praktische Erfahrung, sondern auch den Titel des Gebäudereiniger-Meisters und wurde zertifizierter Sachverständiger gemäß ISO/IEC EN 17024. Als ehemaliger Dozent an der Fachhochschule Metzingen und Autor des Buches "Der selbständige Gebäudereiniger" hat er sein Wissen an andere weitergegeben und gleichzeitig das Familienunternehmen zu einem Franchise-System ausgebaut, das heute an über 50 Standorten in ganz Deutschland präsent ist.Atilla Eskicioglu brachte seine Erfahrung im Koordinieren und Managen in das Team ein, wobei seine Kenntnisse besonders durch viele Berührungspunkte wie seine Tätigkeit am Flughafen bei der Prozessoptimierung der Flugabfertigung geschärft wurden. Sein technisches Know-how wurde durch seinen Partner Phillip Geimer ergänzt, der als langjähriger Fullstack-Programmierer arbeitete. Arman Eskicioglus Expertise im Online-Marketing wiederum stammt aus seiner Erfahrung in der E-Commerce-Branche, die er durch den Aufbau seiner eigenen Firma sammelte."Die Software Mendato wurde ursprünglich von uns entwickelt, um die Digitalisierung der Buchhaltung in Unternehmen voranzutreiben", erinnert sich Atilla Eskicioglu. "Im Laufe der Zeit hat sich ihr Anwendungsbereich jedoch erheblich erweitert." Neben der Buchhaltung werden nun auch Funktionen wie Zeiterfassung, Personalplanung, Nachunternehmer-Management, Objektmanagement, Mitarbeitermanagement, Controlling und mehr unterstützt. Dieser ganzheitliche Ansatz ermöglicht es Unternehmen, ihre betrieblichen Abläufe effizienter zu gestalten und verschiedene Aspekte ihres Geschäfts besser zu verwalten.Die Zukunftsvisionen der EMR UnternehmensberatungDie Geschäftsführer verfolgen auch weiterhin eine klare Mission: Angesichts der oft unterschätzten Bedeutung des Gebäudereinigerhandwerks in der Gesellschaft möchten sie selbständigen Gebäudereinigern als Vorbilder dienen. Ihr Ziel ist es, diesen Unternehmern das Gefühl von Wertschätzung und Bedeutung zu vermitteln, das sie verdienen. "Wir stehen unseren Kunden bei geschäftlichen Herausforderungen zur Seite, bieten Lösungen an, entlasten sie vom Tagesgeschäft und fördern ihr Wachstum", so Arman Eskicioglu. "Durch unsere Arbeit tragen wir dazu bei, dass die Welt sauber gehalten wird - und belohnen die Verantwortlichen angemessen für ihre Anstrengungen."Das Team der EMR Unternehmensberatung hat es sich weiter zur Aufgabe gemacht, den Menschen in der Gebäudereinigungsbranche ein erfülltes Leben zu ermöglichen (https://www.youtube.com/watch?v=JpRGki-l7HI). Sie wollen sicherstellen, dass ihr Leben nicht nur von harter Arbeit geprägt ist, sondern dass sie sich auch Momente der Entspannung und des Genusses gönnen können.Sie wollen Ihre Umsätze als Gebäudedienstleister steigern und sich aus dem Tagesgeschäft befreien? EMR Unternehmensberatung GmbH
Vertreten durch: Arman Eskicioglu