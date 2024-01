Mit EML Payments wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Eml Payments derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,85 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,795 AUD um -6,47 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,98 AUD weist eine Abweichung von -18,88 Prozent auf, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Eml Payments besonders negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher gut, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Eml Payments-Aktie der letzten 7 Tage ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Eml Payments.