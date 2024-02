EML Payments ist zurück!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem positive Meinungen zu der Aktie von Eml Payments veröffentlicht. Trotzdem waren die Diskussionen in den vergangenen Tagen von negativen Themen rund um Eml Payments geprägt. Daher wird die Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Eml Payments-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,88 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,94 AUD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +6,82 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,84 AUD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +11,9 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen und ergibt bei der Eml Payments einen Wert von 10,34, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 40,97 und ist daher ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung des RSI liegt somit bei "Gut".

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen ebenfalls Rückschlüsse auf das aktuelle Bild der Aktie zu. In den vergangenen vier Wochen wurde eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Eml Payments verzeichnet, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, da in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Eml Payments auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.