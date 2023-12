EML Payments Aktie: Aus und vorbei!

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Eml Payments wurden in den vergangenen Monaten genauer unter die Lupe genommen. Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge im Netz, zeigte eine durchschnittliche Aktivität. Daher wurde die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, spiegelte in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen über die Aktie von Eml Payments wider. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt besonders mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der aktuelle Relative Strength Index (RSI) der Eml Payments liegt bei 62,5, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung von 67. Insgesamt wird die RSI daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Eml Payments derzeit auf 0,84 AUD, während die Aktie selbst bei 0,79 AUD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt -5,95 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1 AUD, was zu einem Abstand von -21 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Daher wird die Gesamtnote für die technische Analyse als "Schlecht" eingestuft.

