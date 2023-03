EL-Achtelfinalrückspiel: Saint-Gilloise gewinnt gegen Berlin

ANDERLECHT (dts Nachrichtenagentur) - Im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League hat Union Saint-Gilloise gegen den 1. FC Union Berlin 3:0 gewonnen. Mit einem Gesamtergebnis von 6:3 in Hin- und Rückspiel ziehen die Belgier ins Viertelfinale ein. Während Saint-Gilloise zielstrebig in die Partie startete, wirkten die Berliner unkonzentriert.

Sie konnten sich letztlich kaum Chancen erspielen. Für Saint-Gilloise trafen Teddy Teuma (18.), Lazare Amani (63.) und Lazare Amani (89. Minute). Die weiteren Ergebnisse: Ferencvarosi TC - Bayer Leverkusen 0:2; Real Sociedad San Sebastian - AS Roma 0:0. Damit ziehen auch Leverkusen und AS Roma ins Viertelfinale ein. Die Partie Arsenal FC - Sporting CP geht nach einem 1:1 nach 90 Minuten in die Verlängerung.

