ELL Environmental Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ell Environmental liegt mit 27,99 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Wasserversorgung", was einer Differenz von 155 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" verzeichnet Ell Environmental eine Rendite von -66,06 Prozent, was mehr als 43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Wasserversorgung"-Branche in den letzten 12 Monaten bei -22,98 Prozent, wobei Ell Environmental auch hier mit 43,08 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der Ell Environmental-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 0,13 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,06 HKD, was einem Unterschied von -53,85 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tage-Durchschnitt liegt jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Ell Environmental-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.