ELIE SAAB präsentiert seinen allerersten Braut-Catwalk auf der Barcelona Bridal Fashion Week

Barcelona, Spanien, 30. März 2023 (ots/PRNewswire) -ELIE SAAB, eine der bekanntesten Couture-Modemarken, wurde als Ehrengast eingeladen, ihren allerersten Braut-Catwalk während der Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) zu präsentieren. Der gefeierte Designer hat auch die BBFW, die führende internationale Fachmesse für die Brautmodenbranche, als Schauplatz für seine erste Show in Spanien gewählt.ELIE SAAB, die libanesische Luxusmarke, wird am Abend des 19. April auf der Barcelona Bridal Fashion Week ihre Brautkollektion Frühjahr-Sommer 2024 vorstellen. Die Modenschau wird während der Barcelona Bridal Night stattfinden, einer Veranstaltung, die speziell für diesen Anlass konzipiert wurde und von Käufern, Designern, Modefachleuten, Influencern, Prominenten und internationalen Medien besucht wird, die alle einen unvergesslichen Abend erleben werden.Elie Saab Jr, CEO von ELIE SAAB, sagte: „Die erstmalige Präsentation in Barcelona ist für ELIE SAAB ein bedeutendes Ereignis. Es ist ein wahres Vergnügen, während der Brautmodenwoche (Bridal Fashion Week) in einer exklusiven Laufstegshow zu debütieren. Wir freuen uns sehr, das Thema Hochzeit zu feiern und gleichzeitig die Ausdrucksstärke von „ELIE SAAB Woman" noch mehr zu erweitern."Informationen zu ELIE SAABElie Saab gründete sein gleichnamiges Label im Jahr 1982, als er gerade 18 Jahre alt war! Seitdem wurde das Haus ELIE SAAB als eines der führenden Unternehmen der Haute Couture-Kategorie weltweit mit Ateliers in Paris, Beirut und London etabliert. Elie Saab wurde 2002 zum bevorzugten Modeschöpfer, als Halle Berry einen seiner Haute Couture-Entwürfe trug, um den Oscar für die beste Schauspielerin zu erhalten. Dieser Moment machte die Marke zu einem der Favoriten für Auftritte auf dem roten Teppich und sie wird jetzt von Königshäusern und Prominenten auf der ganzen Welt gewählt.Die Marke ELIE SAAB hat das ihr innewohnende Savoir-faire und die angeborene Eleganz, für die sie bekannt ist, weiter ausgebaut und in die Kategorien Konfektionskleidung, Brautmode, Accessoires, Brillen und Parfüm sowie die Maison-Linie expandiert. ELIE SAAB tritt in die erste Liga der globalen Luxusmode- und Lifestyle-Marken der Welt ein.Informationen zur BBFW (Barcelona Bridal Fashion Week)Die Barcelona Bridal Fashion Week ist die weltweit führende Brautmodenschau, die von der Fira de Barcelona mit Unterstützung der Regierung von Katalonien organisiert wird. Bei der Ausgabe 2023 werden die Kollektionen großer Firmen und neuer Talente aus der ganzen Welt zu sehen sein. Vom 21. bis zum 23. April.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2043483/Fira_de_Barcelona.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/elie-saab-prasentiert-seinen-allerersten-braut-catwalk-auf-der-barcelona-bridal-fashion-week-301785574.htmlPressekontakt:Salva Bilurbina,+34 93 233 26 59,sbilurbina@firabarcelona.comOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell