EKPO und die Regierung von Suzhou SND unterzeichnen ein gemeinsames Investitions- und Finanzierungsabkommen, um die "Go-to-market"-Strategie von EKPO in China umzusetzen * EKPO stärkt sein Engagement in China mit der Gründung einer chinesischen Tochtergesellschaft * Gemeinsame Investitions- und Finanzierungsvereinbarung zwischen EKPO und der lokalen Regierung (SND) unterzeichnet * Produktion der ersten Brennstoffzellenstapel vor Ort in Suzhou noch in diesem Jahr… Hier weiterlesen