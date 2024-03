EKF Diagnostics Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Ekf Diagnostics liegt bei 57,58, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung als "Neutral".

Die Stimmung gegenüber der Aktie von Ekf Diagnostics wird als positiv eingeschätzt, nachdem unsere Analysten soziale Plattformen überprüft haben. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird die Ekf Diagnostics-Aktie aufgrund des Schlusskurses am letzten Handelstag mit einer "Neutral"-Bewertung bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 28,67 GBP. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 29,33 GBP, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ekf Diagnostics einen Wert von 20 auf, was im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" als unterbewertet erscheint. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.