EKF Diagnostics Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Ekf Diagnostics wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 20,05, was einem Abstand von 49 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 39,54 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ekf Diagnostics bei 28,57 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 28,5 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 29,86 GBP, was einen Abstand von -4,55 Prozent zur Aktie bedeutet. Auch hier wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ekf Diagnostics-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (58) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (59,63) führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Ekf Diagnostics in den verschiedenen Bereichen als "Neutral" bewertet wird.