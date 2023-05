EINLADUNG ZUM WIRTSCHAFTSTAG 2023 am 22.05.2023 und am 23.05.2023 in Berlin

Berlin (ots) -Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. lädt ganz herzlich zu seinem Wirtschaftstag 2023 ein, der unter dem Motto "Werte, Wohlstand, Zusammenhalt" stattfinden wird. Erstmals und aus Anlass des sechzigjährigen Bestehens des Wirtschaftsrates findet die Veranstaltung in diesem Jahr an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt.Den Auftakt bildet am 22. Mai 2023 die Eröffnungsveranstaltung, zu der neben Bundeskanzler Olaf Scholz MdB auch der Vorstandsvorsitzende der BASF SE, Dr. Martin Brudermüller, erwartet werden.Der zweite Tag startet mit einer Keynote Session von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck MdB, dem sich weitere hochkarätige Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft anschließen. Unter anderem begrüßen wir Bundesfinanzminister Christian Lindner MdB, Bundesumweltministerin Steffi Lemke MdB, Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger MdB, Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing MdB, den CDU-Bundesvorsitzenden und Oppositionsführer im Deutschen Bundestag, Friedrich Merz MdB, sowie den Generalsekretär der FDP, Bijan Djir-Sarai MdB.Als Spitzenvertreter der deutschen und europäischen Wirtschaft haben sich angekündigt:- Carsten Spohr, Vorsitzender des Vorstands, Deutsche Lufthansa AG- Christian Sewing, Vorsitzender des Vorstands, Deutsche Bank AG- Dr. Manfred Knof, Vorsitzender des Vorstands, Commerzbank AG- Prof. Dr. Norbert Winkeljohann, Vorsitzender des Aufsichtsrats, Bayer AG- Dr. Theodor Weimer, Vorsitzender des Vorstands, Deutsche Börse- Susanne Klöß-Braekler, Vorsitzende des Aufsichtsrates, ING Deutschland- Dr. Karsten Wildberger, CEO, Ceconomy AG- Kai Hankeln, CEO, Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA- Christina Raab, Vorsitzende der Geschäftsführung, Accenture GmbH- Bernhard Osburg, CEO, ThyssenKrupp SteelDer Wirtschaftstag 2023 findet statt am22.05.202315.45 bis 17.00 Uhrund23.05.202309.45 bis 20.45 UhrimMarriott Hotel Central District BerlinStauffenbergstraße 26, 10785 BerlinDie aktuelle Agenda finden Sie im Anhang.Wir würden uns sehr freuen, Sie oder einen Vertreter Ihrer Redaktion auf unserer Veranstaltung begrüßen zu können.Ihre Akkreditierungsanfrage mit Angabe Ihres vollständigen Namens, Ihres Geburtsdatums und -ortes sowie der Information, an welchem der beiden Tage Sie teilnehmen möchten, senden Sie bitte bis zum 16. Mai 2023 an: pressestelle@wirtschaftsrat.dePressekontakt:Klaus-Hubert FuggerPressesprecherWirtschaftsrat der CDU e.V.Tel. 030/24087-301pressestelle@wirtschaftsrat.deOriginal-Content von: Wirtschaftsrat der CDU e.V., übermittelt durch news aktuell