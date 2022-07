EINE NEUE ÄRA DES MULTILATERALISMUS, DES NACHHALTIGEN HANDELS UND DES HANDELS MIT DIENSTLEISTUNGEN WIRD DEN GLOBALEN HANDEL VORANTREIBEN - SO DER DMCC-BERICHT „FUTURE OF TRADE

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -- Nach einem Rekordjahr 2021 dürfte das Wachstum des Welthandels auch 2022 robust bleiben, wenn auch mit einer gewissen Verlangsamung- Es wird erwartet, dass sich ein neuer Multilateralismus durchsetzen wird, mit zunehmenden bilateralen, regionalen und mehrseitigen Handelsabkommen- Die Unterzeichnung von 27 umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommen durch die VAE ist repräsentativ für die neue Ära des Multilateralismus- Die Entwicklungen bei den virtuellen Vermögenswerten, einschließlich der digitalen Währungen der Zentralbanken, werden das globale Finanzwesen, den Handel und die Investitionen umgestalten- Der vollständige Bericht kann hier eingesehen und heruntergeladen werden: www.futureoftrade.comDer Welthandel, der 2021 ein Rekordhoch von 28,5 Billionen USD[1] erreichte, wird 2022 und in den kommenden Jahren voraussichtlich stetig wachsen, da eine neue Ära des Multilateralismus - gestützt durch Regionalisierung, Handel mit Dienstleistungen, Innovation und nachhaltigen Handel - den Auswirkungen der sich verlangsamenden Weltwirtschaft entgegenwirkt, so der jüngste Bericht der DMCC „Future of Trade" (http://www.futureoftrade.com/) 2022 mit dem Titel „A New Era of Multilateralism" (Eine neue Ära des Multilateralismus).Auch wenn sich das Handelswachstum 2022 im Vergleich zu 2021 etwas verlangsamen könnte, gibt es insgesamt Grund zum Optimismus, ungeachtet der bereits erwähnten Probleme wie die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der Pandemie. Die durch den COVID-19-Schock aufgestaute Nachfrage treibt bereits den Warenhandel an; ein Aufschwung im Dienstleistungshandel wird folgen.Ahmed Bin Sulayem, Executive Chairman und Chief Executive Officer, DMCC, sagte: „Nach dem Rekordjahr 2021 erwarten wir, dass das Wachstum des Welthandels auch 2022 stabil bleiben wird, wenn auch mit einer gewissen Verlangsamung des Tempos. Abgesehen von der unmittelbaren Unterstützung durch den Aufschwung der aufgestauten Nachfrage infolge des COVID-19-Schocks sind auch längerfristige Veränderungen im Gange, die den grenzüberschreitenden Handel in den kommenden Jahren unterstützen dürften. Dazu gehören der zunehmende Regionalismus, die Stärkung des Dienstleistungshandels, Innovation und Klimapolitik."Für die Zukunft des Handels und den Aufbau krisenfesterer Volkswirtschaften gibt es ein gemeinsames Erfordernis: die Finanzierung der Defizite in der Infrastruktur und bei der Handelsfinanzierung. Entscheidend wird sein, beides auf eine ökologisch nachhaltige Weise zu bewältigen. Das Gleiche gilt für die Überwindung der digitalen Kluft zwischen Ländern und Sektoren, damit die Vorteile des globalen Handels allen zugute kommenEine neue Ära des MultilateralismusDie Geopolitik wird wie immer die Handelslandschaft in den 2020er Jahren prägen, aufbauend auf neuen Entwicklungen im Regionalismus, im bilateralen Handel und bei den globalen Investitionsströmen. Nationalistische - im Gegensatz zu protektionistischen - Handelspolitiken werden wahrscheinlich weiterhin dominieren. Ein neuer Multilateralismus wird sich wahrscheinlich durchsetzen. Die alten Formen des Multilateralismus werden wahrscheinlich verblassen, während neue Formen, wie z. B. ein verstärkter Regionalismus, den grenzüberschreitenden Handel in neuen Sektoren vorantreiben werden, darunter vor allem in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit.Bilaterale, regionale und überparteiliche Handelsabkommen nehmen zu. In den VAE strebt die Regierung die Unterzeichnung von 27 bilateralen umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit wichtigen Handelspartnern an, davon acht in diesem Jahr, um den Handel und ausländische Direktinvestitionen anzukurbeln. Andernorts bieten die erklärten Bestrebungen Chinas und Taiwans, dem Umfassenden und Fortschrittlichen Abkommen für die Transpazifische Partnerschaft beizutreten, sowie der laufende Beitrittsprozess des Vereinigten Königreichs Chancen für den Handel und bilaterale Investitionen.Im Rahmen des neuen Handelsparadigmas werden grenzüberschreitende Investitionen und grenzüberschreitender Handel zunehmend auf den Markt und nicht mehr auf die Effizienz ausgerichtet sein. Die Überschneidung von Handelsliberalisierung und digitaler Transformation wird weiterhin ein entscheidender Punkt sein, und der Aufbau kompatibler und verbindender Netzwerke wird entscheidend sein.Die Entwicklungen bei den virtuellen Vermögenswerten, einschließlich der digitalen Währungen der Zentralbanken, werden das globale Finanzwesen, den Handel und die Investitionen umgestalten. Innovative Technologien sind nach wie vor der Motor für Produktivitätssteigerungen, nachhaltige Entwicklung und Wachstumsbeschleunigung auf der ganzen Welt. Handel und Technologie werden auch im Jahr 2022 und darüber hinaus nach Synergien suchen.Feryal Ahmadi, Chief Operating Officer, DMCC, sagte: „Ein robuster Welthandel wird dazu beitragen, die Widerstandsfähigkeit, die Nachhaltigkeit und das Wirtschaftswachstum im Jahr 2022 und darüber hinaus zu stärken, indem er die Länder mit Waren und Dienstleistungen versorgt. Die Umstrukturierung der globalen Wertschöpfungskette wird weiterhin zur Normalisierung des Handels und zur Wiederbelebung des globalen Wachstums und des grenzüberschreitenden Handels beitragen, die wirtschaftliche Diversifizierung erleichtern und es den Ländern ermöglichen, weniger abhängig von einer begrenzten Anzahl von Importeuren, Exporteuren und Sektoren zu seinDie „Future of Trade" (http://www.futureoftrade.com/)-Bericht 2022 enthält eine Reihe von wichtigen Empfehlungen für Unternehmen und Regierungen:Politische Empfehlungen für Unternehmen:- Verstärkter Informationsaustausch durch Telekommunikation (sowohl durch traditionelle als auch durch neue Technologien). Dies würde dazu beitragen, unerwartete Schocks (einschließlich geopolitischer Spannungen und Naturkatastrophen) zu antizipieren, abzufedern und zu bewältigen.- Rationalisierung und Digitalisierung von Handelserleichterungen. Schnellere und zunehmend automatisierte Zollverfahren und -prozesse sollten eingeführt werden, um den anhaltenden Anstieg der Handelskosten zu kompensieren.- Ausweitung und Diversifizierung der Kredite zwischen Unternehmen. Dies würde die Risiken vermindern. Unternehmen und Finanzintermediäre sollten sich abstimmen, um Risiken innerhalb von Lieferketten durch eine verbesserte Kreditvergabe zwischen Unternehmen zu bewältigen.- In Abstimmung mit der Regierung sollte ein stärkerer strategischer Schwerpunkt auf die wirtschaftliche Diversifizierung gelegt werden, um die Widerstandsfähigkeit und nachhaltige Initiativen gegen Ölpreisschocks und klimabedingte Unsicherheiten in der Produktion zu unterstützen.Politische Empfehlungen für Regierungen:- Die Schließung von Lücken in der Handelsfinanzierung, u. a. durch Exportkreditagenturen, die Ausweitung von Betriebskapitalprogrammen und neue Fazilitäten zur Unterstützung von KMU-Exporteuren, sollte weiterhin Priorität haben.- Die Handelsförderung sollte eine zentrale politische Priorität sein. Im Hinblick darauf, dass mit zunehmenden bilateralen Handelsströmen die mit dem Länderpaar verbundenen bilateralen Handelsströme tendenziell abnehmen, sollten engere Handelsbeziehungen bevorzugt werden.- Staatlich garantierte Bankkredite sollten für den Ankauf von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und für Liquiditätsspritzen in die Lieferketten verwendet werden. Darüber hinaus könnten diese garantierten Darlehen verbrieft und über eine Zentralbankfazilität finanziert werden.- Steigerung der logistischen Leistung. Senkung der Handelskosten durch eine effizientere Zoll- und Grenzabfertigung, eine bessere Qualität der Handels- und Verkehrsinfrastruktur und die Erleichterung der Abwicklung von Sendungen zu wettbewerbsfähigen Preisen.Drei tektonische VerschiebungenDer Studie zufolge wird die neue Ära des Multilateralismus von drei tektonischen Verschiebungen in der Weltwirtschaft geprägt sein.Erstens wird es eine natürliche Tendenz zur Aufhebung von Barrieren geben, da die Länder zunehmend für die Kosten des Protektionismus sensibilisiert werden, was viele Länder de facto sahen, als die Pandemie den Welthandel einfror.Zweitens wird die Inflation weiter ansteigen, und die Zentralbank wird ihre Politik noch stärker straffen, um den Preisanstieg zu bekämpfen. Dadurch wird die Kreditaufnahme weltweit teurer, was die Importnachfrage senkt und die Wettbewerbsfähigkeit der Exporte verschlechtert.Schließlich wird sich die Klimakrise auch auf den Welthandel auswirken, und zwar sowohl in Bezug auf die wirtschaftlichen Schocks als auch auf die Chancen, die sie mit sich bringen wird. Auch wenn staatliche Eingriffe erforderlich sein könnten, um potenzielle wirtschaftliche Verluste zu begrenzen, dürfte die Nachfrage nach nachhaltigen Gütern sowohl in den Industrie- als auch in den Entwicklungsländern zunehmen und neue Möglichkeiten für den nachhaltigen Handel schaffen.Start des BerichtsWährend der Auftaktveranstaltung, die im Asia House in London, Vereinigtes Königreich, stattfand, nahmen Experten für den globalen Handel an einer Podiumsdiskussion teil, um ihre Ansichten über den Bericht zu teilen. Zu den Rednern gehörten Pascal Lamy, ehemaliger Generaldirektor der Welthandelsorganisation (WTO), sowie Podiumsteilnehmer von Standard Chartered Bank, Oliver Wyman, Hitachi und Pernod Ricard.„Future of Trade" ist die alle zwei Jahre erstellte Flaggschiff-Studie des DMCC über die sich verändernde Natur des globalen Handels. Es untersucht die Auswirkungen von Technologie, globalen Wirtschaftstrends und Geopolitik auf die Zukunft des Handels, wobei der Schwerpunkt auf Handelswachstum, Lieferketten, Handelsfinanzierung, Infrastruktur und Nachhaltigkeit liegt. Mit aktualisierten Szenarien für die Entwicklung des Handels in den 2020er Jahren ist der Bericht für alle Leser relevant, die sich mit Handel, Handelspolitik, internationalen Investitionen und dem Betrieb von Unternehmen mit globalen Wertschöpfungsketten beschäftigen.Den vollständigen Bericht des DMCC finden Sie unter www.futureoftrade.com[1] UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD)Bild https://mma.prnewswire.com/media/1853482/DMCC_Ahmed_Bin_Sulayem.jpgBild https://mma.prnewswire.com/media/1853483/DMCC_Feryal_Ahmadi.jpgBild https://mma.prnewswire.com/media/1853484/DMCC_FOT_2022.jpgPressekontakt:DMCC PR & Corporate Communications Team,pr@dmcc.ae,+971 (0) 4 424 9600Original-Content von: DMCC, übermittelt durch news aktuell