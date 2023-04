EINE LEBENSSTIL-EPIDEMIE: ERKRANKUNGEN DER AUGENOBERFLÄCHE

Boston (ots/PRNewswire) -TFOS-Berichts zu Herausforderungen, die das Sehvermögen beeinträchtigenHeute gab die Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Augengesundheitsforschung und -aufklärung, ihren neuen globalen Workshop-Bericht mit dem Titel„A Lifestyle Epidemic: Ocular Surface Disease" bekannt, der dieses Quartal in der Zeitschrift The Ocular Surface veröffentlicht wird.Die Weltgesundheitsorganisation weist darauf hin, dass Augenprobleme zunehmend mit der Wahl des Lebensstils zusammenhängen. 1 „Lifestyle definiert die Art und Weise, wie ein Mensch lebt. Unsere Lebensweise kann sich auf unsere Umwelt, aber auch auf unsere Gesundheit auswirken", erklärte Dr. Jennifer Craig, Professorin, Fachbereich für Augenheilkunde und Leiterin des Ocular Surface Laboratory an der University of Auckland in Neuseeland.„Dieser neue TFOS-Bericht konzentriert sich auf die direkten und indirekten Auswirkungen, die die täglichen Entscheidungen und Herausforderungen des Lebensstils auf die Gesundheit der Augenoberfläche haben – von der Bildschirmzeit über unsere Schönheitsroutinen bis hin zu unserer Ernährung und unserem Wohnort", sagte Amy Gallant Sullivan, Executive Director, TFOS. „Als weltweit anerkannte wissenschaftliche Gesellschaft ist es unsere Aufgabe, das Verständnis zu fördern und die Öffentlichkeit und Fachleute darüber aufzuklären, wie sich unsere Entscheidungen auf unsere Augen, unser Sehvermögen und unsere Lebensqualität auswirken", kommentierte Dr. Monica Alves, Professorin, Fachbereich für Augenheilkunde, Universität Campinas, Brasilien.„Die Erforschung von Erkrankungen der Augenoberfläche hat sich in den letzten Jahren dramatisch entwickelt, und die TFOS hat bei dieser Entwicklung eine entscheidende Rolle gespielt", erklärte Dr. Jennifer Craig. „Die TFOS-Berichte spielen eine entscheidende Rolle bei der Konsolidierung und Umsetzung veröffentlichter wissenschaftlicher Erkenntnisse und Literatur und geben gleichzeitig Anregungen für die künftige Forschung, indem sie Lücken und ungedeckte Bedürfnisse aufzeigen."„An diesem Bericht des TFOS-Workshops zum Thema Lebensstil waren 158 Experten aus 38 Ländern weltweit beteiligt. Die Arbeiten dauerten fast drei Jahre und waren einem evidenzbasierten Ansatz und einem Prozess der offenen Kommunikation, des Dialogs und der Transparenz verpflichtet, um einen Konsens in Bezug auf Lebensstilentscheidungen und Erkrankungen der Augenoberfläche zu erzielen", schloss David A. Sullivan, PhD, Gründer von TFOS.INFORMATIONEN ZU TFOSDie im Jahr 2000 gegründete Tear Film & Ocular Surface Society ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Augengesundheitsaufklärung mit Hauptsitz in Boston, USA. Die TFOS ist eine gemeinnützige Stiftung nach 501(c)3, die sich für die Förderung von Forschung, Bildung und Ausbildung auf dem Gebiet der Augenoberfläche einsetzt. Weitere Informationen über TFOS und den Bericht finden Sie unter: https://www.tearfilm.org/.Hinweis für Redakteure: Der TFOS Lifestyle Workshop (https://www.tfoslifestylereport.org/)wurde unterstützt durch uneingeschränkte Spenden an TFOS von Alcon (https://www.alcon.com/), Allergan und AbbVie Company (https://www.abbvie.com/), Bausch + Lomb (https://www.bausch.com/), Bruder Healthcare (https://bruder.com/), CooperVision (https://coopervision.com/), CSL Seqirus (https://www.cslseqirus.us/), Dompé (https://www.dompe.com/), ESSIRI Labs (https://www.essirilabs.com/), ESW-Vision (https://www.esw-vision.com/), Eye Drop Shop (https://www.eyedropshop.com/), I- MED Pharma (https://imedpharma.com/), KALA Pharmaceuticals (https://www.kalarx.com/), Laboratoires Théa (https://www.laboratoires-thea.com/en), Santen (https://www.santen.com/us), Novartis (https://www.novartis.com/), Shenyang Sinqi Pharmaceutical (http://www.sinqi.com/xqyyywwz/), Sun Pharmaceutical Industries (https://sunpharma.com/), Tarsus Pharmaceuticals (https://tarsusrx.com/), Trukera Medical (https://trukera.com/) und URSAPHARM (https://ursapharm.de/en/).1. „World report on vision" (2019) Abgerufen von https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-visionTear Film & Ocular Surface SocietyBoston, MA – 02113 USAAmy Gallant SullivanGeschäftsführerin+1617-605-7128amy@tearfilm.org @EyepplLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1361291/TFOS_Logo.jpg?w=200View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eine-lebensstil-epidemie-erkrankungen-der-augenoberflache-301798937.htmlOriginal-Content von: TFOS - Tear Film & Ocular Surface Society, übermittelt durch news aktuell