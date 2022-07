++ EIL ++ ZEW-Konjunkturerwartungen im Juli eingebrochen

MANNHEIM (dts Nachrichtenagentur) - Die mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren haben sich im Juli massiv verschlechtert: Der entsprechende Index sank von -28,0 Zählern im Juni auf nun -53,8 Punkte. Das teilte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.