BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg soll ein weiteres Jahr an der Spitze des Verteidigungsbündnisses stehen. Die Mitgliedsstaaten trafen am Dienstag einen entsprechenden Beschluss. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.