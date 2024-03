MOSKAU (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Präsidentschaftswahl in Russland meldet das russische Staatsfernsehen in einer ersten Prognose am Sonntagabend 87 Prozent für Amtsinhaber Wladimir Putin. Die Wahl ist schon im Vorfeld international kritisiert worden. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.