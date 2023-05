ATHEN (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Parlamentswahlen in Griechenland ist die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) nach einer ersten Prognose des öffentlich-rechtlichen Senders ERT klar stärkste Kraft geworden. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.