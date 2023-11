KARLSRUHE (dts Nachrichtenagentur) - Nach Grünen-Chefin Ricarda Lang ist auch ihr Co-Vorsitzender Omid Nouripour im Amt bestätigt worden. Auf dem Bundesparteitag in Karlsruhe wurde er am Freitag mit 79,1 Prozent Zustimmung wiedergewählt. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.