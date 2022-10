BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Expertenkommission "Gas und Wärme" hat sich auf erste Schritte zur Umsetzung der geplanten "Gaspreisbremse" geeinigt. In einer Nachtsitzung sei ein erster Zwischenbericht beschlossen worden, teilte das Gremium am Montagmorgen mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.