++ EIL ++ Inflationsrate im Oktober bei 10,4 Prozent

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland beträgt im Oktober 2022 voraussichtlich 10,4 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Wiesbaden mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.