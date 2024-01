++ EIL ++ Inflationsrate im Dezember bei 3,7 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland lag im Dezember bei 3,7 Prozent, und damit höher als im November (3,2 Prozent). Im Jahresdurchschnitt kletterten die Preise um 5,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Die dts Nachrichtenagentur sendet in wenigen Momenten weitere Details.