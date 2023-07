LUXEMBURG (dts Nachrichtenagentur) - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der Europäischen Union ist im zweiten Quartal 2023 gegenüber dem Vorquartal unverändert geblieben, im Euroraum ist es um 0,3 Prozent gestiegen. Das teilte die EU-Statistikbehörde Eurostat am Montag nach einer Schnellschätzung mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.