BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission empfiehlt, der Ukraine offiziell den Status als Beitrittskandidat zu verleihen. Das teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag in Brüssel mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.