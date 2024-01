BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Friederike Benda und Amid Rabieh sind in den Vorstand des "Bündnisses Sahra Wagenknecht" gewählt worden. Auf dem Gründungsparteitag in Berlin bekam Benda am Samstag 96 Prozent der Stimmen, Rabieh kam auf 94 Prozent. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.