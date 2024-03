LONDON (dts Nachrichtenagentur) - Wikileaks-Gründer Julian Assange darf in Großbritannien erneut Berufung gegen seine Auslieferung an die USA einlegen. Das entschied das zuständige Gericht in London, wie am Dienstag bekannt gegeben wurde. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.