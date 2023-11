EHang Holdings Aktie: Das war nur der Anfang!

Anleger: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils negativ gegenüber Ehang eingestellt waren. Es gab fünf positive und acht negative Tage, sowie einen Tag ohne klare Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Ehang daher eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. In den letzten 7 Tagen beträgt der RSI für die Ehang-Aktie 27, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Somit vergeben wir ein "Gut"-Rating. Der RSI für die letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Ehang.

Sentiment und Buzz: Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. In Bezug auf Ehang ergab die Untersuchung der Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ehang war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild der Aktie führt.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Ehang liegt bei 17,66 USD und ist damit +8,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was kurzfristig eine "Gut"-Einschätzung ergibt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +21,79 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.