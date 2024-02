EHang Holdings Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Anlegerstimmung bezüglich Ehang war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine normale Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung aufgewiesen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt bei Ehang eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. In der technischen Analyse zeigt sich jedoch, dass der Schlusskurs der Ehang-Aktie sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage unter dem Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält die Ehang-Aktie damit sowohl in der Stimmungsanalyse als auch in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.