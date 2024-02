EHang Holdings Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Ehang-Aktie derzeit um 26,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -33,48 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Ehang diskutiert. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Ehang auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Mit einem Wert von 59,5 wird der RSI der Ehang als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 66,76 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Aktieneinschätzung. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Ehang.