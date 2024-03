EHang Holdings Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Ehang-Technologie wurde kürzlich anhand einer technischen Analyse bewertet, die auf dem gleitenden Durchschnittskurs basiert. Dabei ergab sich, dass der GD200 des Wertes bei 15,5 USD liegt, während der Kurs der Aktie mit 15,37 USD um -0,84 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". In den vergangenen 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 11,9 USD, was einer Abweichung des Aktienkurses von +29,16 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Das Gesamtrating für die Aktie lautet daher "Gut".

Das Sentiment rund um die Aktie wurde ebenfalls analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ein positives langfristiges Bild der Stimmungslage ergeben. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies eine positive Veränderung auf, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führte. Insgesamt erhielt die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die Einschätzung des Anleger-Sentiments ergab hingegen eine insgesamt negative Meinung. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Ehang. Aufgrund dessen wurde eine "Schlecht"-Bewertung für das Anleger-Sentiment abgegeben.

Schließlich wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Dabei wurde festgestellt, dass der RSI7 aktuell bei 17,73 Punkten liegt, was bedeutet, dass Ehang überverkauft ist. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 31,2, was bedeutet, dass Ehang hier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt erhielt das Ehang-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.