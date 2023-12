EHang Holdings Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Ehang ist insgesamt positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen der vergangenen Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Trotzdem standen in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt, weshalb die Gesamteinschätzung als "Neutral" angesehen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Ehang-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 36, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Tage (Wert: 35,66) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse des RSI ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors über einen längeren Zeitraum zeigt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Ehang in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Ehang auf 14,82 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 17,86 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 16,22 USD, was einen Abstand von +10,11 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie damit die Gesamtnote "Gut".