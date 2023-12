EHang Holdings Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Während der letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Ehang in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie weist darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht und eine abnehmende Aufmerksamkeit verzeichnet. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen haben sich insgesamt die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Somit kommt die Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen.

Die Ehang Aktie liegt derzeit bei einem Kurs von 16,96 USD und ist damit +4,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +13,83 Prozent beläuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Anhand des RSI ist die Ehang aktuell mit dem Wert 39,3 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Einstufung "Neutral" führt. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich für die Aktie ein Wert von 36, was ebenfalls auf eine Einstufung "Neutral" hindeutet. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".